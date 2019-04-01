樂桃登機證改手寫、台灣虎航臉部辨識通關...全是愚人節玩笑

2019-04-01 11:37

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是愚人節，有航空公司推出全新「政策」，樂桃航空宣布配合日本新年號，推出「輕旅行補充計畫」，全公司禁用手機、影印機、空調，登機證改用手寫開立，冬天可以在足湯裡辦公；台灣虎航推出「線上快速通關系統」，採取臉部辨識即可通關，都「不是真的」，僅博君一笑。

每年愚人節時，均有航空公司推出愚人節企劃，宣布推出新政策、新服務，例如樂桃曾宣布提供機上足湯、或推出「榻榻米專機」；維珍航空也曾宣布推出「透明地板飛機」，長榮航空去年也曾推出寵物友善飛機，與飼主一起搭飛機。

今年愚人節前夕，台灣虎航於官網宣布，推出全新線上快速通關系統，只要進入網頁使用QR-code登入系統，並採取臉部辨識建立臉部資料庫，最後輸入護照號碼完成建檔，未來在機場通關只要在線上即可完成，服務更加智慧、方便。

樂桃今年則宣布推出「輕旅行補充計畫」，配合日本宣布新年號，要全面縮減公司成本，包括削減通信費用，全公司禁用市話、手機，一律自費採用飛鴿傳書；削減印刷費用，全公司禁用影印機，設置複寫部門，登機證也改用手寫開立。

另外，樂桃也宣布，最後要削減電費開支，全公司禁用空調，夏天改用扇子，冬天可以在足湯裡辦公；照明設備原則上也禁止使用，晚上改用蠟燭照明。

不少網友瘋傳2家航空公司「新政策」，有人起初信以為真，直呼「沒想到通關技術這麼先進了！」不過，多數網友也立即發現，台灣虎航按照步驟完成後，純屬愚人節玩笑；也有網友說，樂桃「真的蠻有梗的」，每年愚人節都有新點子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/