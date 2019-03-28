網站賣哆啦A夢任意門、竹蜻蜓道具？ 網友直呼團購

2019-03-28 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕網路書店博客來今一口氣上架4款哆啦A夢的道具，其中不僅包含能夠去任何地方的任意門、將東西變小的縮小燈，更有讓人能飛的竹蜻蜓，每個販賣2112萬903元，讓不少網友一點開頁面都被嚇到，以為「超高科技的時代真的要來臨了」，但滑到最底下才發現，原來這是最新的愚人節玩笑啦！

博客來今上架4款哆啦A夢的道具，並號稱這是「來自22世紀的革命性商品」，將於4月1號獨家首賣，這4款分別是能去任何地方的「任意門」、將東西變小的「縮小燈」、裝上能飛的「竹蜻蜓」及能翻譯各種語言的「翻譯蒟蒻」，至於能把所有東西都記下來的「記憶吐司」則因預購爆單，目前已經下架。

由於每款道具都有精美的介紹和使用說明，例如翻譯蒟蒻分成可加強聽力的花生口味及增強口說的海苔口味、竹蜻蜓時速最高可達125公里並可連續飛行8小時等，讓許多網友一開始都被唬得一愣一愣，直到看到網頁最下方寫的「此為愚人節商品，博君一笑，請勿認真看待」，才會心一笑發現自己被騙了！

對此許多網友紛紛表示「太有趣了吧」、「有人要團購嗎」、「可惡啊超想買」、「我的夢想就是去靜香的浴室」、「2千萬分期要分好久」、「買任意門開旅行社，2千萬馬上回本」、「標價好用心，21120903是哆啦A夢的生日」、「這個文案太ㄎㄧㄤ了吧XD」、「最喜歡認真地胡說八道了」。

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