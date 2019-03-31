柯文哲「針對4月1日第一道指令」 網友笑：宣布選總統？

2019-03-31 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕明天4月1日是愚人節，許多事情可能都是「開玩笑的」，然而台北市長柯文哲今在臉書上發布一道指令，表示「明天7:30要準時上班」，並強調這不是開玩笑，讓「學姐」黃瀞瑩看得一頭霧水，不知道到底該不該相信，而許多網友看了都笑翻，反問柯文哲「確定不是要宣布選總統？」

柯文哲今晚10點許在臉書貼出一張紙條照片，表示這是他「針對4月1日的第一道指令」。只見紙條上頭清楚的寫道「明天要準時上班，這不是開玩笑。#7:30見」，讓許多網友看了都會心一笑，同時也釣出市政府發言人劉奕霆、幕僚柯昱安紛紛留言「好，沒在怕」、「收到」等等，而「學姐」黃瀞瑩則半信半疑的回說「我想老闆應該是認真的吧...」。

該文一貼出後短短半小時就吸引了1.3萬名網友按讚，紛紛留言「明天宣布選總統，這樣愚人節才刺激」、「阿伯你太調皮了」、「多希望是開玩笑的」、「確定不是假議題？」、「愚人的節日，智者不用過！」、「學姐不用有壓力，妳只要站著就好」、「幕僚們明天會整柯P嗎」。

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