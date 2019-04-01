龜山島藏「護國巨艦」？ 海巡署長今天披露機密…

2019-04-01 21:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕原來台灣為守護東太平洋，早就秘密建造「護國第一巡防艦」，還藏在東北角外海的龜山島內？今天海巡署長陳國恩披露出來，甚至秀出平面設計圖，聞者皆「驚呆了」；原來是陳國恩今天愚人節透過臉書《CGA海巡署長室》跟大家開了一個玩笑。

許多同仁看到後都不禁莞爾，稱新任署長很風趣幽默，利用愚人節展現親近作風，還懂得利用龜山島的形狀做出巨艦；另也有人相信說設計圖畫的很好、很精細，搞不好是真的…

陳國恩在臉書寫著： 前幾天，我在翻閱署內的歷史公文時，意外地在上鎖的檔案櫃深處，發現了一份封面滿是灰塵的機密文件。

我才知道，原來早在89年海巡署成立時，就開始了一項鮮少人知的機密造艦企劃。為了守護東太平洋，我們海巡署一直在台灣東北角藏著與「八卦山大佛機器人」、「佛光山宇宙戰艦號」同等威力的絕世神兵「玄天上帝·龜蛇神將·護國第一巡防艦」。

陳國恩還說，因為是國防機密，不能透露太多細節，只能把平面設計圖給大家看看。但我希望，永遠都不會有將它喚醒的那一天…。

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