受邀坐「總統椅」接地氣 吳敦義不敢坐回說…

2019-04-01 16:24

〔記者張聰秋／鹿港報導〕明年總統大選國民黨人選討論得沸沸揚揚，國民黨主席吳敦義今到彰化縣鹿港鎮護安宮參拜時，現場有人喊選總統，廟方人員還邀請他接地氣，試坐「總統椅」，吳敦義客氣回說，「毋湯、毋湯」，以不能坐而沒坐。

今天吳敦義先到鹿港鎮護安宮，再到護聖宮「玻璃廟」參拜祈福，在護安宮時現場有人對吳敦義喊選總統，吳敦義沒有回答，在參觀後花園造景時則發生一段吳敦義不敢坐總統椅的小插曲。

當時一群人走到廟方收藏「皇帝椅」，這石椅如椅子造型，據傳是清朝嘉慶君來台坐過留下來的石頭，廟方因而命名為「皇帝椅」（現又稱「總統椅」），鹿港護安宮委員粘勝傑持麥克風導覽園藝造景，當場詢問吳敦義要不要摸一下或坐一下「總統椅」接接地氣，吳敦義順手摸了一下，婉拒回說「毋湯、毋湯」，比不能坐的手勢而沒坐，粘勝傑順勢笑笑接答說「那您不坐，就換我來坐囉！」話語一出，眾人聽得莞爾。

吳敦義受訪指出，4月1日到10日間，他會找一天和韓國瑜見面討論明年總統選舉國民黨提名人選的事宜，確切時間和地點目前還在聯繫協調中。

媒體再問有無可能與前立法院長王金平、前新北市長朱立論會面，吳敦義說，在吳韓會後，他會與副主席詹永權、郝龍斌，3人一起與王院長、朱市長會商討論總統提名人選。

媒體先後問了2次吳敦義，有關郭台銘選總統，第1次在吳敦義一踏進廟殿就被大批媒體包圍，吳以「謝謝」兩字回應，媒體等吳敦義完成參拜和走訪護安宮後花園，要離去前再追問第2次，這回，吳敦義說，「我沒有聽說什麼，所以我就不能有什麼看法。」

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