東南亞國家也受害！立委： 中國MOU達成率不到5％

2019-04-01 12:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國所謂的合作備忘錄MOU，東南亞國家都受害，立委賴瑞隆指出，中國跟菲律賓的240億美元只有落實10.2億，達成率不到5％，東南亞海外援助金額承諾1070億元，只有援助59億元。

立委賴瑞隆在今天立法院經濟委員會指出，中國跟菲律賓從2016年6月到2018年4月簽下的240億美元合約，最後實現的金額只有10.2億，達成率不到5％；2001年到2011年中國承諾的東南亞海外援助金額，1070億美元只有實際援助59億。

賴瑞隆表示，農委會資料也顯示，2015年中國承諾的政治性採購虱目魚2160公噸，最後只有採購19公噸，因為這些政治採購，造成農民預期生產可能造成價格衝擊，請農委會整體思考因應，協助縣市首長落實訂單，不要因政治採購對農漁民造成傷害。

農委會主委陳吉仲表示，類似這種政治採購，當初承諾與後續執行有重大差異，他不反對把政治採購的光環給相關政治人物，但是他更在乎採購無法落實的話，會誤導農民生產相關產品，賣不出去的話影響農民權益，進而影響國內通路和價格，各地方政府積極爭取到訂單，希望能跟農委會合作，具體落實訂單，農委會也樂意提供協助。

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