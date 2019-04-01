高雄簽13億無法律效力MOU 陳吉仲：農委會願協助讓訂單成真

2019-04-01 10:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕立委質疑高雄市政府簽了13億元沒有法律效力的MOU，要求農委會掌握訂單內容，讓MOU順利轉化成訂單，農委會主委陳吉仲指出，沒有農委會協助，保證這些合約一定無法達成，他可以去跟韓國瑜市長請教這些協議具體品項，讓農委會協助將52億元訂單成真。

立委林岱樺今天在經濟委員會中質詢時表示，高雄市政府簽約的合作有6項是MOU總值13億元，但是MOU沒有法律效力，如果取消也沒有明確責任，請問主委有完全掌握這次高雄市政府的農產外銷訂單內容嗎？MOU順利轉化訂單，農民辛勞才有收穫，希望主委確實掌握相關合約和合作意向，設法轉化為穩定契約關係。

林岱樺指出，現在各縣市政府首長不分藍綠，都在為農漁民開拓通路，包含農委會也很積極，各縣市政府爭取的訂單如何分配、如何合作，這麼多農漁業訂單進來如何協助農民出貨，讓買家長期購買。

林岱樺表示，合作備忘錄沒有絕對法律效益，身為高雄市的一員，不希望這個訂單落空，不希望藍綠比較計較而讓農漁民期待落空，希望是中央地方合作，希望這些訂單是真的。

陳吉仲指出，各縣市都有在爭取不同訂單，但是農產品外銷有很多工作要做，包含防檢疫、用藥規定、生產管理、行銷費用補助、穩定供貨、集貨包裝等等，農委會扮演重要腳色，希望每個地方政府拿到訂單後，農委會投入技術協助輔導，以國家隊方式整合，打台灣鳳梨品牌出去。

陳吉仲表示，簽下很多水果MOU後，萬一沒有真的達成交易結果，農民怎麼辦？所以農委會需要每個品項、金額多大、數量多少、何時交貨等資料，沒有農委會協助，保證這些合約一定無法達成，他可以去跟韓國瑜市長請教這些協議具體品項，讓農委會一起協助，讓52億元訂單成真。

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