觀光局前副局長稱被逼退怒批林佳龍 交通部：絕無此事

2019-04-01 12:30

首次上稿 11:23

更新時間 12:30

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕前交通部觀光局副局長陳淑慧遭逼退？前觀光局副局長陳淑慧4月1日起退休，昨晚間在各大觀光媒體、業者群組告別並退群，隨後交通部長林佳龍留言感謝陳淑慧對觀光局和台灣燈會的貢獻。沒想到陳淑慧在臉書反擊「別消費我，更別公然說謊！太噁心了！請別再粗魯對待您的部屬，也請以公眾利益為優先！」。

林佳龍：好意雖遭誤解仍給予祝福

陳前副局長昨晚退出某群組後，交通部長林佳龍看到訊息回覆，並給予祝福，好意雖遭誤解，但仍予以尊重、祝福，沒有其他評論，也再次感謝陳淑慧30年來對公務的付出與協助。

前觀光局副局長陳淑慧4月1日起退休，原先交通部安排陳退休後任職交通部參事，但因陳淑慧不願意，最後申請退休，而觀光局副局長一職則由台中市政府前水利局長周廷彰擔任。

陳淑慧今天在臉書上表示，「當我在台灣燈會30煙火結束時刻，就想提出6月退休申請，正巧同時，據說正在忙著燈會、駐點屏東的同時段，我的位置有人急著要，在駐點期間好像已經安排我到交通部接新職務...直到3月4日燈會結束次日通知要我接受新職，我婉拒，當然無法讓我等到6月，這樣的團隊我已無意願再助攻了，津貼究竟會少多少，我根本不在乎...只是一心求去，懇請人事快快辦（公務員退休法定3個月前申請，但有人要位置，長官說了算，3天就可以快快辦!我也沒那麼快，從3月12日公文書到交通部、大約2個多星期），我就由6月提前至3月底，提前結束數饅頭及尊嚴被踐踏的日子!」

陳淑慧表示，「強制休假根本來不及休完，還有人要我別休假休的太明顯、要低調！但另方面才3月12日就在中部地方新聞就有人說要來接任觀光局副局長職務，好怪，我的退休申請文書不是3月12日那一天才到交通部？」。

昨天是陳淑慧在職最後一日，昨晚她一一退出觀光群組，沒想到林佳龍在群組的留言「謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」。

陳淑慧忍不住痛批，「我希望別再用這種粗魯及噁心的方式踐踏公務員，如果,連一位曾經獲得所有公務員最高榮譽的得獎得主都獲得如此下場，如何讓公務員對自己國家的最大老闆、二老闆不感到心寒呢?退休唯一感言，請老闆尊重事務官、請事務官成為中立的中間力量；共同為公眾圖國家大利」。

交通部人事處：依規妥處相關權益並無逼退情事

交通部人事處表示，為借重陳淑慧任職台鐵局與觀光局期間的歷練並協調推動交通部重要政策，令派為交通部參事。但陳淑慧表示經考量後，仍希望能在觀光局退休，無意願調任新職，相關主管多次與其懇談，仍堅持於4月1日退休，並依規妥處公務人員相關權益，並無逼退情事。

交通部強調，政府部門的用人原則為適才適所，舉凡公務員的調任、休假及退休均有明文規定，職務調整亦屬常態。

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