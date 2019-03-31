台中成追線鐵道換軌 林佳龍：感動心願實現

2019-03-31 15:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕大台中山手線的「成追線雙軌化工程」，昨天深夜進行換軌作業。交通部長林佳龍前往慰勞施工人員，並在臉書貼文說「心中充滿感動，多年的心願即將實現！」許多民眾則留言表達對前市長的不捨與感謝，「龍龍市長部長，你又讓我眼眶紅，鼻頭酸了。」、「好感動有這麼認真的人在幫台中建設，拉近城鄉距離，真的好棒」。

林佳龍表示，屬於大台中山手線計畫中的下環微笑線「成追線雙軌化工程」，昨天晚上進行換軌作業，今天早上第一班從追分開往成功的列車，就已行駛在全新的軌道上，而原本的軌道將向北移，連接到成功與追分火車站，以完成雙軌化的目標。

林佳龍說，為了減少對旅客的影響，台鐵的同仁昨晚徹夜趕工，是要確保今天早上第一班列車行駛前，完成所有的工程作業，他也特別到現場慰勞同仁，也一起見證換軌的歷史時刻，並要求落實工安。

他又說，這項工程是他在市長任內向交通部爭取，明年初雙軌工程完成後，成功到追分的列車，將可以雙向對開，在運量、班次大幅提升下，海線民眾搭火車進市區將更快、更方便，對於多年的心願即將實現，他感性表示心中充滿感動。

臉書底下的留言，民眾紛紛表示「生為海線居民，終於等到這一刻，內心感到萬分感謝！」、「明明卸任台中市長，還是為台中努力爭取，這種人4年後用選票讓他回來」、「身為台中市民真的是非常感動，辛苦大家了，讓你們徹夜為台中努力。為你們致上最深致意。」

也有民眾忍不住大酸現任市長「林佳龍任內的建設將逐件完工，盧市長只要等著剪彩，什麼也不用推動吧？」、「龍哥4年後一定要在回來選台中市長，盧秀燕做太爛了什都跳票只會怪中央」。

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