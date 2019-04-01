韓國瑜不選2020「已把話說死」？ 學者意見大不同

2019-04-01 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在臉書發文表示，會用4年時間讓大家看見高雄的改變，被外界解讀為表態不選2020總統，文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國認為，韓國瑜沒把話說死，保留國民黨拱韓可能性；文化大學政治學系講座教授陳一新則認為，韓國瑜參選已「幾乎沒有空間」，還在對他有期待的人「想法很奇怪」。

根據《蘋果日報》報導，龐建國指出，韓國瑜說法主要是在表達「主觀意願」上他沒有想選總統的想法，但韓國瑜沒有把話說死，就客觀形勢來看，「韓流」聲浪不減，現在問題在於如何用更具正當性的方法，把韓國瑜拱出來，而國民黨主席吳敦義也可能會託人和韓國瑜討論。龐建國強調，除非朱立倫、王金平表現夠強，否則外界還是會覺得朱立倫跟王金平沒有必勝把握。

陳一新則表示，韓國瑜很聰明，一開始沒拒絕，因為一說不選就沒戲唱了，不過他又不可能永遠不掀底牌，假如哪天吳敦義下達徵召令，韓也不好拒絕。陳一新認為，韓國瑜不選的原因是為了建設高雄，和郭台銘無關，未來若韓答應參選，各種批評可能接踵而來，而國民黨不一定有把握再度拿下高雄，韓國瑜若輸了總統將等於「雙輸」。

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