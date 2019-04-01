韓說不考慮2020 國民黨中央 ︰不代表不選

2019-04-01

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜前天在臉書上發文強調「這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」，似乎不選二○二○總統，但國民黨的「拱韓」行動已化為現實，「吳韓會」將在四月十日前登場，最晚在五月份登記前，韓都有可能直接出馬。

五月登記前 等韓出馬

韓國瑜前日下午詼諧自唱「我堅持不考慮二○二○」，深夜又在個人臉書發文強調「這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」，似乎表態不選總統，但是文末提到「人所不能負的責任，我亦一肩擔起、起走無悔」，也為「承擔」責任參選，留下伏筆。

國民黨規劃將於四月十日通過黨內總統初選作業時程與要點，十七日公告開放領表，五月受理登記；國民黨預計在四月十日前，找表態參選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、韓國瑜協商，但若要特邀或徵召韓領表，直到五月受理登記前，韓都能在最後一刻登記，拱韓戲碼拖到五月都有可能。

國民黨發言人歐陽龍表示，韓國瑜對於高雄市民的責任是責無旁貸的，到了中央也不表示會放棄高雄市民；「不考慮二○二○」也不代表不參加，請外界多一點愛心與耐心，能夠讓黨中央做更多協調。

歐陽龍說，吳敦義將在四月上旬與有意參選者及韓國瑜協調，協調只要有共識，任何方式包括直接徵召都不排除，不管是徵召、特邀或初選，都還沒定數，大家不必那麼焦慮。

國民黨中常委李德維指出，韓國瑜現階段表示努力為高雄打拚非常合理，但黨內希望韓參與初選、大選又是另外一回事，吳與韓還沒有談過，要看後續發展。

中常委江碩平分析，韓國瑜雖有全國韓粉勸進，但韓心情上會覺得辜負選民期待及與王金平的人情世故，韓在四月十三日要訪美，回台又要面對高雄市議會開議，恐怕被民進黨攻擊，韓的內心掙扎，這會是吳、韓溝通的重點之一。

中常委曾文培說，韓國瑜並沒有說不選，吳敦義拋出所謂「徵召式初選」，就是將韓納入初選，合乎全黨「找出最強候選人」的共識，相對就是證明誰是最強的候選人，想要出線就是要贏過韓；另一方面，吳、韓之間必須要先有共識，否則最後結果是韓，韓又不願選，也是白做工。

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