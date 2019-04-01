韓稱要為高雄拚四年 王︰力挺

2019-04-01

〔記者王俊忠、萬于甄／台南報導〕高雄市長韓國瑜前天在臉書說，四年市長任內要讓大家看見高雄的成長與改變，已表態參選總統的立法院前院長王金平表示力挺。王昨強調，韓選市長時他就力挺了，至於韓是否選二○二○總統，這是他個人意願問題；對於韓的意願以及黨是否徵召韓？他都表示尊重，也希望黨中央近期內儘快敲定總統初選提名辦法。

「選市長就挺了 選總統也會尊重」

王金平昨天上午到台南全台祀典大天后宮參加春祭媽祖大典。他表示，韓國瑜選上高雄市長後要拚高雄經濟翻轉，他當然以實際行動支持，今年一月二十五日全國商總四百多位企業家到高雄與韓市長座談、了解高雄投資環境；四月三日全國工總聯席會兩百多位重量級企業家也要到高雄與韓市長座談、了解投資環境，這都是他安排到高雄舉行，希望一起攜手與韓市長拚高雄經濟，而且拚的不僅是庶民經濟，產業經濟也要拚翻轉。

王金平強調以行動力支持韓國瑜拚高雄經濟，但也強調面對二○二○，對於韓的意願以及是否徵召韓，他都表示尊重，但希望黨中央在近期內儘快敲定總統初選提名辦法。

此外，王金平稍晚出席嘉南藥理大學校友會餐敘暨中華民國大專院校校友聯合會理監事授證典禮，與衛福部部長陳時中在台上合唱一首台語歌「思慕的人」，炒熱現場氣氛。王金平致詞時提到，長久以來把嘉藥當成是自己母校，每年畢業典禮和校慶活動幾乎沒有缺席；這次投入二○二○國民黨總統提名初選，秉持安定國家、和平兩岸、經濟繁榮，並讓人民過好日子的基本理念，希望校友可以一同支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/