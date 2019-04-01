怒！沒賣茶又怪茶／扯農藥殘留 茶農火大要韓道歉

2019-04-01

〔記者蔡宗勳、陳璟民、歐素美、王榮祥／綜合報導〕「茶農火大了，韓國瑜道歉！」嘉義縣各大產茶區的農會、產銷團體負責人，以及梨山茶農等人，昨天都怒批高雄市長韓國瑜將其任職台北農產運銷公司總經理時，與中國江蘇某簽訂採購我國台中市梨山、嘉義縣阿里山茶葉一萬盒意向書（ＭＯＵ），實際只賣七百盒的原因，歸咎於混茶及農藥殘留過量，是信口開河之說，損害茶農信譽，要求韓就向誰買茶葉、北農有否把關等關鍵說清楚、講明白，並向茶農道歉。

茶農強調通過檢驗 韓改稱經銷商疏失

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文昨偕梅山鄉等多個農會總幹事、梅山鄉資深茶農許元舜等人，在縣府召開記者會，展示各茶區茗茶，強調都通過農藥殘留檢驗且有產地標章認證，嚴正抗議韓國瑜的不實說法。

翁章梁表示，韓國瑜不應貨賣不出去，就把責任推給別人。「嘉義出好茶，世界第一等。」在縣長任內整合大阿里山茶區茶葉產銷，建立阿里山高山茶品牌的陳明文也批評，韓國瑜因為簽訂ＭＯＵ後的銷售成績漏氣，就把阿里山茶葉品牌拖下水。

梅山鄉農會總幹事黃世裕強調，茶葉外銷必須經過層層把關和藥檢認證，阿里山茶競賽嚴格規範農藥殘餘，一旦發現違反規定，就要整批銷毀，對當事參賽者罰款並強制上課八小時，再犯者移送法辦，因此阿里山茶內外銷都擁有高度評價，現在卻因韓國瑜一句話，面臨崩盤危機。

台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉也說，梨山茶品牌建立不易，韓國瑜應該說清楚、講明白，其「茶葉從何而來？不要模糊帶過，傷害梨山茶品牌」。

羅進玉表示，他問了梨山當地許多茶農，都表示從未透過北農賣茶葉到中國，質疑可能是貿易商為了牟利，購買劣質茶葉混充梨山茶。他說，梨山地區出產的茶葉，都有產地及生產者資料可供查詢與追蹤；交通部長林佳龍在台中市長任內，號召和平區農會、區公所及在地茶農，建立梨山茶的產地認證，品牌建立不易，呼籲韓國瑜的回應不要模糊帶過。

梨山茶農黃元政說，所種茶葉通過ＳＧＳ四百多項農藥檢測才會販售。而且北農只收蔬果，從未收茶葉，韓國瑜的說法對認真的茶農很不公平。

韓國瑜回應表示，北農期間經歷的個案完全與茶農無關，是經銷商把試喝時好品質的茶，也許品管不良、也許一時疏忽，供貨和試喝品質不一，造成退貨影響商譽。他強調，台灣阿里山、梨山的高山茶是全世界最好的茶，他自己卅年來都是喝阿里山茶。

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