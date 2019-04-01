挺朱派：勿散布非韓不可氛圍

2019-04-01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨規劃「吳韓會」，拱高雄市長韓國瑜出馬參選二○二○總統態勢越來越明朗。黨內挺新北市長朱立倫的人士強調，黨中央應儘速確認韓的意願，但不應散布「非韓不可」的氛圍，好像「卡韓」的是朱立倫及前立法院長王金平，這不公平。

韓國瑜前日下午詼諧自唱「我堅持不考慮二○二○」，又在臉書強調「這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」，疑表態不選總統，但黨中央認為韓未說死，「特邀」、「徵召」韓參與初選的情勢逐漸明朗。

朱︰團結才有機會贏

對於韓國瑜的臉書貼文，朱立倫昨僅透過其辦公室打出「團結牌」，強調此刻台灣最需要的就是民富國強、首要經濟，國民黨一定要團結，才有機會贏。

挺朱人士指出，韓國瑜過去就說過「目前不考慮二○二○」 ，前天深夜只是用更堅定的語氣說要做好四年，整體看來與以前的說法沒有不一樣。

挺朱人士表示，韓國瑜的人氣確實很旺，黨內也期待韓能夠去打仗，朱立倫不只一次表態，如果國民黨徵召韓，朱就全力支持，但韓的個人意願到底為何，黨中央要先確認；若韓沒意願，國民黨的備案是什麼？朱當然也要準備上場。

這名人士說，黨中央顯然很希望韓出來參選，也不斷營造出「非韓不可」的氛圍，甚至讓人感覺除了韓以外，其他藍營人士選不上或者是根本在「卡韓」，等於是把「韓粉」的壓力都丟給朱、王，這並不公平，吳敦義要趕快和韓國瑜談，明快做決定並宣示，否則內耗下去，國民黨會元氣大傷。

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