首度密會「邁粉」 蔡英文：支持國民黨就像開倒車...

2019-03-31 15:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今下午在衛武營國家藝術文化中心某餐廳、包場密會「邁粉」，在將近50分鐘的午茶時間裡，聊聊年輕人對台灣未來的各種想像，小英同時指出，支持民進黨會一直開車往前進，如果衝太快、可以適度調整慢一些，但支持國民黨，就像是開倒車了。

與會人士透露，小英下午與邁粉的見面會並沒公開，整個活動是由行政院副院長陳其邁負責籌畫，透過部分管道事先開放報名，並包場衛武營內部一家餐廳舉行，餐廳原設計可容納150人，結果現場大爆滿、粗估近200人參加，絕大多數都是20到40多歲族群，也有媽媽帶著孩子。

見面會以午茶型態設計，先開放與會邁粉舉手發問，後來因為大家發言踴躍，改為抽籤型態，想發言者可把關心議題寫在白紙上，再由小英、邁邁輪流抽後一起討論，由於部分邁粉常上網，甚至經營有粉絲團，部分問題跟假消息、假新聞有關，也有人提到改革政策。

與會人士轉述小英說法，針對假新聞假消息，因為台灣是民主國家，無法像極權國家嚴密管控，但如果是民間自發監督機制，或許比較可行。

對於改革，小英形容民進黨就像一步往前開的車子，邀請大家跟著上車往前邁進，但過程中可能有人覺得太快，那就調整慢一點、求取平衡，如果是國民黨，那可能就是開倒車了。

今天的見面會除了小英、邁邁，前內政部長余政憲、立委趙天麟與許智傑、高市議員林智鴻等人也參與。

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