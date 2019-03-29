陳建仁宣布讓位求最強組合 蔡英文臉書回應了！

2019-03-29 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（29）日晚間在臉書回應副總統陳建仁，「我要謝謝陳建仁Chen Chien-Jen副總統，他確實是我們最好的工作伙伴。我告訴他，我非常感佩他為了整體團隊的團結，所做出的決定，也更感慨我們必須要做這樣的努力。」

蔡英文指出，自己必須要再次強調，副總統的專業和認真，無懈可擊；陳的溫暖和無私，更是這個社會需要的特質。這近三年來的一同奮鬥，陳建仁都使命必達，從來沒有說不，也從不怕困難。陳所主責的年金改革，讓年金制度未來財務無虞，也實現了世代正義。

蔡英文提到，自己一直很珍惜每一位工作夥伴。和陳副總統，和歷任的林全院長、賴清德院長以及現任的蘇貞昌院長，這個執政團隊，共同跨過了一道又一道的改革難關，實現了民進黨的理想、和對選民的承諾。

小英：民進黨會堅持 改革不會停歇

蔡英文提及，自己也知道因為目前的改革，民進黨難免遍體鱗傷，但是因為整個團隊都相信黨內的方向正確，目標一致，所以在2019年立委補選繼續團結一心、永不放棄，守住了席次，重建了支持者的信心。

蔡英文希望大家想一想，過去一起打拼的這三年，有什麼方向是錯誤的嗎？政府做的事有哪一件，不是在兌現民進黨對於台灣這塊土地的承諾？民進黨堅守國家的主權，把台灣的國際戰略地位推向未曾有過的高峰，這不是台灣本土陣營一直以來所期盼的嗎？

蔡英文強調，如果方向是正確的，改革是必須的，那民進黨就不該放棄，就要繼續堅持下去。民進黨有責任共同努力，對支持者負責，推出民進黨最強的組合。一定要讓支持者安心，繼續堅守改革的方向，贏得人民的支持。

蔡英文臉書全文

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