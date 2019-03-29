陳建仁臉書宣布讓位 給蔡總統拚連任有「最強的組合」

2019-03-29 13:35

階段性任務希望明年告一段落 為總統、為台灣所做出的最好決定

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁今天中午在臉書發表一份公開信，強調今天上午他和剛回國的蔡總統見面，當面向她報告，「我的階段性任務希望明年告一段落。這是我能為她，為台灣所做出的最好決定。總統在走向下一任的路程上，應該要有更大的空間，來促成民進黨內最大的團結」。

前行政院長賴清德角逐民進黨總統初選挑戰蔡英文總統競選連任，陳建仁的公開信，賦予外界對蔡賴配更多想像空間。

陳建仁在臉書強調，要延續民進黨的執政，要確保台灣的主權生存，要持續社會經濟的轉型工程，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。

陳建仁表示，從答應擔任蔡總統的競選搭檔起，加入這個團隊已經快4年了。很榮幸和大家一起分享重返執政的榮耀，也共同承擔改革的使命。一路走來，2016的選戰固然辛苦，但是執政的道路更加艱難，因為選擇了改革，一切反彈都是必須付出的代價。

蔡總統很勇敢 在自己政治能量最強時候把改革付諸行動

他表示，蔡總統很勇敢。聰明的人會說，不要做會得罪人的事，或是第二任再做，但是她還是在自己政治能量最強的時候，把改革付諸行動。蔡總統的改革，不論是年金改革、轉型正義、能源轉型、產業創新，都是有遠見的社會經濟工程。以年金改革為例，在未來的50年，將為國庫減少1.4兆的支出，維持一個世代30年不必擔心退撫基金的破產。未來好幾屆總統，都會因為蔡總統的承擔，不必再面對這個使人滿身是傷的難題。

「可惜改革的成效一時很難被體會，反而先感受到排山倒海而來的反彈。這些反彈，幾乎全部落在蔡總統身上。就像年金改革雖然由我主導，但反彈的對象卻是蔡總統。行政院的施政也是一樣，不管院長是誰，所有的不滿都由總統來承擔」。

陳建仁說，幾個月前民進黨敗選，他和大家一樣難過。看到蔡總統勇於承擔責任，蘇院長上任後勵精圖治，更接地氣來推動有感政策，逐步重建人民對執政團隊的信心。兩場立委補選，他也看到民進黨上下團結、永不放棄的奮戰精神，守住了席次，重建了支持者的信心。

不捨蔡總統努力實踐民進黨改革理念卻遍體鱗傷

不過，他說，高興才一天，黨內出現和蔡總統的競爭，他的心情頓時從欣慰轉為詫異，進而憂心。執政總是有改進的空間，政府也確實應該被檢討，但是我們也有很多正向的成果：產業的升級轉型、外交和國防的突破、堅守國家主權和尊嚴。他很難理解，如果蔡總統勇於承擔，努力實踐民進黨的改革理念，卻因此遍體鱗傷，這時還遭到黨內挑戰，讓她無法繼續擔任國家領導人，這會向社會傳達怎樣的訊息？

「我從政的目的，就是希望能做一個公僕中的公僕，使台灣成為更美好的國家，人民生活更幸福。未來，我雖有不同的角色，我的心還是和大家在一起，只要精誠團結，我們共同的理想和目標必會達成」。

期盼「勇敢做對的事」的蔡總統會被大家珍惜

陳建仁說，他會繼續祈禱，期盼「勇敢做對的事」的蔡總統，會被大家珍惜，我也祈求民進黨有智慧，走出正確的每一步，同心協力團結在一起，繼續打造台灣成為自由民主、繁榮富強的國家。

陳建仁臉書

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