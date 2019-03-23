總統府百年特展 陳建仁：讓總統府成為人民的總統府

2019-03-23 12:36

〔記者李欣芳／台北報導〕今年適逢總統府建築物落成100年，總統府今天上午舉行「總統府建築百年特展開展記者會」，副總統陳建仁致詞表示，總統府建築自1919年落成後，有很長一段時間一直是威權統治的象徵，但自從台灣民主化之後，它已經從只能遠遠觀看，變得與人民非常親近。

陳建仁說，今年元旦是總統府開放參觀以來，第一次開放民眾24小時攝影，與人民更加貼切，結合民間的創意與活力，讓總統府真正成為人民的總統府。

總統府建築物見證了台灣從日治時代、威權時代到台灣民主的歷程，這次特展將從明天開始，從點、線、面共展出194張照片，並有超過350位民眾一起拍攝總統府建築。

當年建造總統府的是日本建築師森山松之助，總統府這次也特別邀請森山松之助的孫子森山治來見證這項特展。

陳建仁說，總統府建築滿百年，它陪伴我們走過一個世紀、經歷不同的世代、不同環境與人事物，與我們經歷過去、擁有現在、走向未來，這個特展與其他總統府的特展不同，因為百年難得一見，錯過這一次，下次要再等100年，請問人生有多少個100年呢？在這歷史時刻，他要歡迎國人，珍惜這個特別緣分，一定要來參觀明天開始舉行的這個特展。

陳建仁表示，總統府建築落成100年來，台灣這塊土地上的人民，曾經承受許多痛苦，也經歷過許多歡樂，期許現在站在這裡的我們，不僅要回顧過去，更要包容多元聲音，承載未來的夢想，用愛與慈悲來迎接下一個100年。

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