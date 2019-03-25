韓國瑜要帶台灣去哪？一張圖秒懂和蔡英文的差異

2019-03-25 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳宣稱拚經濟，卻密會香港、澳門中聯辦主任，引發民眾撻伐，不過考量韓流高人氣，國民黨候選人有意徵召韓國瑜投入2020總統大選，對此，有網友列出韓國瑜和總統蔡英文的對比圖，一張圖就能清楚看出兩位領導者的差異。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出一張對比圖，不管在經濟、國際外交，韓國瑜都需依靠中國，「仰賴中國施捨」、「簽和平統一協議」，國防方面因為「反軍購」，逐漸弱化，最後落得被「國際孤立」，因為九二共識、一國兩制，變成中國的一部分。

「打馬悍將粉絲團」指出，至於蔡英文，上任後積極「和全世界做生意」，對中國的依賴逐漸減少，放眼全球，出口、觀光人次雙雙創新高，政府財政轉虧為盈，和其他國家關係也更緊密，「加入印太戰略聯盟」、加強國防武器，造就台灣「國防史上最強」，「獨立民主、富國民強」都是可以展望的。

網友看了紛紛留言，「你很無聊耶！這要比什麼。一個賣台一個是真正在保護台灣的人」、「韓粉的世界地圖只有中國」、「韓不是說想當澳門特首嗎？然後去香港還拜訪中聯辦，用意明顯」、「中國觀和世界觀的差別」。

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