蔡英文：台灣已與世界接軌 經濟不要只靠中國

一旦台灣被中國控制 將威脅全世界經濟安全

〔記者陳文嬋／高雄報導〕總統蔡英文今南下高雄打出經濟牌，重申拒絕一國兩制，她強調，台灣已經與世界接軌，經濟不要只靠一個中國，更做到國際經濟中不可或缺的重要一環，且一旦台灣被中國控制，將威脅全世界經濟安全，台灣的存在對世界經濟很重要，她捍衛台灣主權，拒絕一國兩制，全世界都支持台灣，認為台灣很勇敢。

台灣提升為太平洋的國家、世界的國家

總統蔡英文今南下高雄文衡殿參拜，她致詞時表示，台灣要做自己的主人，讓經濟可以脫胎換骨，不要只靠一個中國，要跟世界接軌，不只是台灣海峽旁邊的一個國家，而是提升為太平洋的國家、世界的國家。

中國壓力再大 從不會在主權問題上讓步

蔡英文說，就算中國給的壓力再大，她也不曾讓步，從來不會在主權的問題上讓步，她不但沒有讓步，當中國進逼台灣的時候，她站出來講話，拒絕一國兩制，全世界的人都支持台灣，與台灣站在一起，覺得台灣很勇敢。

站出來拒絕一國兩制 全世界都支持台灣

蔡英文指出，她過去3年很努力，與所有的國家在一起，分享台灣的民主自由與人權的價值，彼此的理想都相近，國際社會信任台灣，當她站出來拒絕一國兩制，全世界都支持台灣，這是台灣人應該說清楚的事情，包括台灣主權、國際地位，國際社會對台灣的信賴，這3年來有很多進步，國際社會也支持台灣繼續民主、發展經濟，台灣的經濟一定要與世界接軌。

台灣經濟已是世界上不可或缺的一環

蔡英文表示，台灣經濟已經是世界上不可或缺，全世界最重要、關鍵的產業零組件都在台灣生產，一旦台灣被中國控制，對全世界的經濟安全將會產生威脅，台灣的存在對世界經濟很重要，台灣經濟發展的方向，要讓全世界知道台灣經濟很重要，是國際經濟不可或缺的重要一環，台灣真的做到了。

蔡英文再以台灣股市目前破1萬600點為例，這是史上少有的股市高點，上萬點時間也是有史以來最長的，她持續推動產業轉型，台灣最強是電子兆元產業，尤其她當總統以後，又增加2個兆元產業，就是機械、物聯網，增加年輕人工作機會，薪水會愈來愈好，後續效益會加速出現，大家要對台灣經濟有信心。

蔡英文表示，最重要是推動年金改革，穩定國家財政，讓年金得以永續經營，退休的人不用擔心基金破產，台灣財政穩定，今年五月啟動減稅工作，年輕人收入3萬元以下等不用繳稅，讓退休的人有保障，還能照顧年輕人，這是很好的事情。

蔡英文也提到轉型正義，促轉會撤銷在白色恐怖時代的不當判決4000件；她也推動能源轉型，強調電力供給穩定、足夠，至於長照2.0部分，老人家只需要付16%，其餘都是政府補助。

蔡英文指出，很多人攻擊她，認為不能讓她再做下去，會傷害很多既得利益的人，但她為了台灣，還有下一代，將持續推動改革，不妥協會堅持下去。

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