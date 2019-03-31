韓國瑜表態不選2020 王金平留言慘遭韓粉嗆爆

2019-03-31 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（30日）深夜透過臉書發文，稱會就這4年的時間，讓民眾看見履行諾言的決心與毅力、看見高雄的成長與改變，似乎表態不會投入2020年總統大選，已表態參選國民黨黨內初選的立法院前院長王金平特地前往韓國瑜臉書留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」卻慘遭韓粉砲轟。

高雄市長韓國瑜30日晚間在line群和臉書發一篇〈人所能負的責任，我必能負；

人所不能負的責任，我亦能負〉的短文，稱會讓民眾看見履行諾言的決心與毅力、看見高雄的成長與改變，強調「如果沒在政治人生中摔過跤，或許會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥─名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的他來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。」等於間接表態放棄2020年總統大選。

韓國瑜臉書文章立法院前院長王金平來留言，王在底下留言表示「韓市長！永遠挺你！大力支持！」

不料此舉卻引發韓粉不滿，紛紛砲轟表示「真的挺他，為什麼不宣布退選支持韓市長」、「永遠不會挺王金平」、「選不上又出來鬧什麼」、「小編不要玩殘了主子」、「臉皮真厚，敢來這發言」。

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