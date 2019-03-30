獨家》備戰2020？柯P私訪企業大老 下令局處為他辦座談

2019-03-30 00:26

〔記者楊心慧、蔡亞樺、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲布局2020總統大選，儘管赴外縣市交流行程破局，但他仍動作頻頻，訪美前私會國會政黨聯盟黨主席妙天禪師，據本報掌握消息，柯P近期屢次私會企業大老，昨天結束市政行程與農會人士餐敘後，驅車到台新董事長吳東亮私宅；柯P甚至多次在市政會議中指示各局處首長負責辦團體座談，下令研考會管理檢討成效，基層公務員承受不少壓力，叫苦連天，敢怒不敢言。

柯文哲選總統傳聞不斷，他總是以6月就會知道打發媒體，但其實早已有不少計畫已在進行，為總統大選做準備。據了解，柯文哲近期多次在市政會議指示各局處首長需辦團體座談，負責準備市長與各局處相關團體見面的規劃，例如教育局找具分量的學者、產業局找企業界大老、體育局找體壇健將、文化局找藝文界代表等。

知情人士指出，柯文哲下令研考會將本案進行系統化管理，甚至列管，要求各局處首長重視；除了市長與團體的座談，局處還要定期額外辦座談，了解相關團體需求，「務必要讓相關團體感受到柯市府的服務效能」，座談成效會在今年底檢討，本案由蔡壁如親自督導，甚至還向局處下達命令要趕緊安排。

知情人士透露，柯文哲持續透過安排，找各界大老座談，但與會人數不會很多，每場次約數十人，都是有頭有臉的人物，希望透過座談會拉近與大老們的距離，並藉由合照展現親和力及吸收支持者。

市府官員私下抱怨，柯文哲此舉加深基層人員的工作量，怎能利用行政資源替自己布局？竟還要檢討列入局處年度考評，實在太誇張，根本是浪費市政資源！

此外，柯文哲也已私下拜訪不少企業大老，包括聯電榮譽副董事長宣明智、東森集團總裁王令麟等人，記者昨天下午2點到吳東亮私宅，目擊不少車輛進出，有一群人站在吳家大門等待，期間還有不少警察騎車在附近巡查，據當地警察說，柯文哲會到現場，才會嚴加戒備。

由於記者行蹤被發現，為掩人耳目，柯文哲並未以公務車進入，據目擊民眾說，市長的銀白色公務車在仰德大道路教會旁，停了許久時間；柯P後來改換車輛駛入大宅，與吳東亮會面約30分鐘後離去，顯見他已開始鋪天蓋地式拉攏企業友人支持的企圖心。

台北市政府發言人劉奕霆則說，市長本來在每天的行程都會有來自官方或民間的拜會行程，有跟民間或官方的人見面都很正常，市長是否有安排其他私人拜會，市府不便透露。至於舉辦座談會，劉奕霆指出，柯文哲並非今年開始「要求」局處做這件事，在很早之前就「希望」局處每年定期舉辦座談會，多宣揚市政。

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