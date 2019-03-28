學姊稱「統獨是假議題」被K慘 柯P緩頰：她不到30歲…

2019-03-28 10:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩日前在政論節目一席「統獨是假議題」論述，引發熱議，太陽花學運領袖林飛帆也在臉書發文，稱根本不用對此起爭執，他只想問「台灣作為一個獨立的民主國家是否正在面對中國的併吞（統一）威脅？」

市長柯文哲今早在市長室外受訪緩頰說，他知道學姊昨天被K慘了，不過她不是學姊，應該是學妹啦，還不到三十歲，怎麼期待一個年輕人在短時間內，講一大堆。

對於林飛帆提問，柯表示，台灣活在這世界上，隨時都有外來威脅啊，本來就要自立自強，「我本來就沒有都覺得台灣都沒事啊！怎麼會沒事。」棵直言，台灣不是世界超強國家，「我們還是比較小的，本來就要自立自強。」

聽到媒體追問，所以依照他邏輯，統獨還是假議題嗎？柯笑說，「我知道昨天學姊被K慘了，其實她是學妹啦，他還不到三十歲啦！」他隨即解釋，統獨是假議題意思是說，放在中美大對抗的架構下，美國在現階段不會允許台灣獨立，也不會允許台灣去跟中國統一。

他強調，「但是，however，這種大局之下，還是有人隨時想要破壞那均衡」，所以是這樣，大戰略的沒有改變下，要隨時提防小動作啊、小波折，要破壞這均衡，還是要注意。

他還提到這次去跟很多智庫、政府單位談話，還是很有用，跟很多人談過，跟五、六個智庫談過，跟所有政府單位談過，就像以前當醫師，他都說診斷做不出來，最通常的理由就是資料搜集不夠，所以資料越多，診斷越正確。

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