與藍綠縣市交流頻破局 柯P：他們有顧忌

2019-03-29 12:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今年赴外縣市交流行程頻頻破局，有縣市首長不願幫柯搭2020年總統大選的舞台，柯文哲今上午受訪被問到相關問題，他表示，可能這些縣市都有一些顧忌。

柯文哲每年都會率市政團隊與外縣市交流，去年與台中、新竹、台南、桃園交流，本月底本來打算和基隆交流，卻被基隆市長林右昌以行程太多所婉拒，沒想到柯希望和苗栗縣交流，也被徐耀昌拒絕，甚至嗆「不是很歡迎他」、「根本是想選總統才要來交流」，並批柯過去和高雄市在財政交鋒時，數度扯到苗栗，很傷人。

柯文哲今上午參加竹子湖海芋季開幕活動，接受媒體聯訪時，他證實此事，並表示可能這些縣市都有顧忌。對於徐耀昌的批評，柯文哲表示，這是不對的，該批評的還是要批評，若台北市還在還債，其他縣市在欠債，這樣中央統籌分配款，他就會有意見。

媒體詢問柯，既然批評苗栗財政，還要去苗栗看什麼？柯則說，一個縣市有很多東西可以看。至於被基隆婉拒交流，這樣是不是被藍綠排除在外，有因應措施嗎？柯說，這個不用應付，若不要去就算了。

外界認為，柯文哲動作頻頻是想要選總統，柯對此否認，並稱每年都有兩到三次的城市交流，以前就有，不是他發明的。

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