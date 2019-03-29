朱立倫拋16字和平宣言「邀習近平共同發表」 遭網友嗆翻

2019-03-29 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長、國民黨總統初選參選人朱立倫今晚在臉書強烈回應蔡英文政府對兩岸政治協議的態度，強調「兩岸同胞，相親相愛，互助互利，和平永守」，還要邀請中國國家主席習近平一起發表「和平宣言」，自詡成為兩岸和平的推動者、創造者。

朱立倫日前提出兩岸和平宣言的想法，蔡政府對此設下3道門檻，讓朱立倫直呼「第一時間我下巴都掉了」，批評蔡政府「不求甚解、惡意扭曲批評我提的『和平宣言』是『政治協議』」，「蔡英文永遠沒有搞清楚，台灣不是每一個人都和蔡英文一樣，心裏只有跟大陸雞蛋碰石頭、魚死網破」，認為蔡英文就是在阻擋他為兩岸開創和平新局的決心和意志，「台灣大多數人要的只是和平、安心的生活」，朱立倫強調「我所提的和平宣言很簡單，就是這16個字：『兩岸同胞，相親相愛，互助互利，和平永守』」。

朱立倫說，自己當選之後，會正式邀請習近平參加「金門會談」，共同發表和平宣言。朱立倫放話：「老虎不發威，反被當病貓，我若領導國民黨重返執政，溫良可以，但絕不退讓，蔡英文政府千萬別把國民黨當成吃素的！」他強硬地說，「我就是要堅持的當一個兩岸和平的推動者、創造者。這就是我參選總統的政見。」

然而朱立倫在本月26日發起的投票活動「請問，你贊成兩岸領導人舉行「金門會談」，共促和平嗎？」，竟有高達79％反對，被網友狂酸，現在卻又再重申開啟金門會談，讓網友不禁表示，「不要當國民黨的絆腳石好不好...」、「你應該要叫中國提和平宣言才對！台灣人沒有人願意戰爭，換言之中國常常說要打台灣...我不知道什麼邏輯讓不想打架的人要先去跟霸凌者彎腰求饒是什麼道理...」、「選民進黨就會打仗？哇咧，少來威脅這套啦，中共不要打來就會和平啦！」、「你要不要解釋一下為什麼只要跟中國要簽這種你所謂的和平宣言，跟其他國家卻完全不用？因為真正威脅台灣和平的，就是中國！」

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