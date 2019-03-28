重申不跟韓國瑜談選舉 王金平：談了就變成拜託他

2019-03-28 20:30

〔記者陳昀／台北報導〕要參選2020總統的前立法院長王金平今晚出席活動時，又被問及會不會跟高雄市長韓國瑜見面、談選舉？王金平回應說，「怎麼可能主動跟他談選舉，談了就變成我要拜託他」。對於自己已拜會多位黨主席，會不會拜會朱立倫？王金平說，如果朱立倫願意，他當然樂意，但兩人都表態參選，就怕有點敏感。

面對媒體一再詢問見韓國瑜打算談什麼？王金平鄭重表示，再聲明一下，從韓國瑜當選至今，沒向他談起選舉的事，這就是立場，被追問到會不會再主動談？王金平說：「不會啦，怎麼可能主動跟他談選舉，談了就變成我要拜託他。」

王金平下午拜會前國民黨主席洪秀柱時表示，他將一一請益歷任黨主席，目前已見過連戰、吳伯雄、洪秀柱，其他人後續再安排，被問到要不要跟前黨主席朱立倫見面？王金平說，如果朱立倫願意，當然樂意安排，但大家不要太敏感，以為見面就是談選舉，自己到現在為止都不談選舉，就是請益、禮貌拜會，怕被做文章，所以還沒安排，這件事太敏感了。

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