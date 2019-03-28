「大的在後頭」指這個？ 他爆：郭台銘有意選2020總統

2019-03-28 19:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸今天傍晚在臉書爆料，指根據他的可靠管道，「國民黨若徵召郭台銘選2020年總統，郭台銘確實有願意（意願）出馬」。這是繼兩性作家黃越綏後，第二個公開認為郭台銘會選總統的名人。

杜紫宸對韓國瑜選總統有不同看法，他前幾天在臉書上說：「如果韓國瑜選上中華民國總統，請上蒼刺瞎我的眼，我不想再看這個偽善、愚蠢的世界。」

杜紫宸今天傍晚又在臉書爆料，他說：「我從非常可靠的私人管道得知，如果國民黨全國代表大會七月決定徵召郭台銘競選 2020 年中華民國總統，郭總裁基於促進兩岸人民福祉、維繫兩岸和平發展，並且同時得到美國川普政府的支持，確實有願意出馬。個人認為：這不失為一個美中台三方均可接受的最佳選項。」

韓國瑜日前回應競選總統大位，丟出一句話說「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，引起外界議論。兩性作家黃越綏當時也曾分析說：「如果我猜得沒錯，應該是郭台銘莫屬了，讓我們繼續看下去！」

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