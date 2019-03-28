找韓國瑜談初選？吳敦義：我來約時間吧

2019-03-28 20:06

〔記者陳昀／台北報導〕對國民黨中央總統初選制度無所適從的前立法院長王金平，今晚出席活動時跟黨主席吳敦義碰頭，吳敦義一進場就主動上前握手，上台敬酒時又邀請王金平一同上台，同桌時也頻頻敬酒，但兩人的表情都有點尷尬不自然。吳敦義受訪時說，將約時間跟高雄市長韓國瑜碰面，至於要不要談初選，要思考一下。

台灣僑商聯合會今晚舉行春酒晚宴，前總統馬英九與王金平、吳敦義等人先後出席，提前離開的馬英九並未與王、吳兩人碰頭，媒體詢問黨中央「特邀」韓國瑜，馬也不願回應。

吳敦義受訪時，被問及要不要跟韓國瑜見面聊選舉，他一開始說，「等他回國再說」，得知韓國瑜已回國後，他又說，「我來約時間吧！」被問到會親自去嗎，吳敦義說：「他是好朋友啊！」記者追問要談初選嗎，他說，會思考一下，因為吳敦義剛回來。

至於前黨主席洪秀柱喊話，要黨中央「愛韓國瑜就不要害他」，吳敦義回應，沒聽說過這些話。

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