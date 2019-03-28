由不分區轉戰分區 蔡培慧登記參選南投立委

2019-03-28 15:46

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨不分區立委蔡培慧今日率先參與黨內下屆立委登記作業，假使黨內無其他人登記，將在南投縣立委第1選區，對上國民黨尋求3連任的立委馬文君，2人實力相當，屆時，選戰開打，激烈可期。

南投縣立委選舉區分第1選區（烏溪線6鄉鎮）及第2選區（濁水溪線7鄉鎮市），民進黨黨內領表及登記作業，於25日展開，迄29日截止，迄今日下午2時止，濁水溪線依舊無人登記，烏溪線則破蛋，蔡培慧在魚池鄉長劉啟帆及縣議員陳昭煜、陳宜君、廖梓佑、葉仁創、蔡銘軒等人陪同，並手舉「慧做事、真實在」標語下完成登記，展現黨內團結一致的力量。

尤其，從2005年以來，南投縣總共辦理4次立委選舉（烏溪線與濁水溪線各2次）與2次立委補選，綠營均敗給藍軍，下屆立委選舉，蔡培慧能否幫綠營止血進而攻城掠地？也格外引發各界關注。

蔡培慧指出，擔任立委3年來，為了完善孩子的教育資源，她推動偏鄉地區學校教育發展條例，也爭取體育選手支持專案計畫，更從個案服務中發現民生用水問題，經她爭取努力下，自來水普及率計算由鄉鎮調整為村里，且普及率低於7成地區用戶，也免於負擔20公尺內引水管線費，今年總計爭取到13億元的自來水建設經費，在在展現她深耕基層，以及關懷地方大小事的決心。

除此，4月1日起每個禮拜一，蔡培慧將在草屯及埔里服務處舉辦「與您相約來泡茶」活動，不管是農業政策、城鄉資源差異或民生、公共建設等各項議題，也都歡迎大家一起來探討、關心。

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