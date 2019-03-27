藍委徐志榮偕苗縣議長 擇頭份「福地」成立聯合服務處

2019-03-27 17:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨今正式提名苗栗縣兩席立委人選，山線由徐志榮、海線則為陳超明繼續爭取連任，今早徐志榮與苗栗縣議長鍾東錦於頭份市成立聯合服務處，而該址被地方視為「福地」，過去凡於此成立競選總部者皆順利當選，此舉象徵徐不僅連任立委勢在必得，而與鍾攜手，也引發揣測是為未來接班人選佈局。

徐志榮曾任兩屆公館鄉長，後成功轉戰立委，基層實力雄厚，原傳出他無意再征政壇，但經地方勸進後，他也決定續披戰袍，並於上週完成登記，國民黨今也正式提名他爭取苗栗山線立委連任。

今早徐志榮與鍾東錦於頭份市中正路346號成立立委及議長聯合服務處，徐指出，立委經常要向中央爭取建設及經費，因此藉由與地方民代合作，將使溝通管道串聯，資源有效整合，讓服務更加貼近民意。

而處址所在地過去就曾是徐志榮、苗栗縣長徐耀昌打選戰的競選總部位置，且每戰必勝，被地方視為「福地」，此次徐再次於此設服務處，顯見挑戰連任勢在必得，而鍾東錦也同樣進駐該「福地」，也讓人聯想未來是否有意「更上層樓」，但對此國民黨縣黨部只強調將全力支持黨提名人，未來接棒布局尚言之過早。

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