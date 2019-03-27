藍委徐志榮偕苗縣議長 擇頭份「福地」成立聯合服務處

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨今正式提名苗栗縣兩席立委人選，山線由徐志榮、海線則為陳超明繼續爭取連任，今早徐志榮與苗栗縣議長鍾東錦於頭份市成立聯合服務處，而該址被地方視為「福地」，過去凡於此成立競選總部者皆順利當選，此舉象徵徐不僅連任立委勢在必得，而與鍾攜手，也引發揣測是為未來接班人選佈局。
徐志榮曾任兩屆公館鄉長，後成功轉戰立委，基層實力雄厚，原傳出他無意再征政壇，但經地方勸進後，他也決定續披戰袍，並於上週完成登記，國民黨今也正式提名他爭取苗栗山線立委連任。
今早徐志榮與鍾東錦於頭份市中正路346號成立立委及議長聯合服務處，徐指出，立委經常要向中央爭取建設及經費，因此藉由與地方民代合作，將使溝通管道串聯，資源有效整合，讓服務更加貼近民意。
而處址所在地過去就曾是徐志榮、苗栗縣長徐耀昌打選戰的競選總部位置，且每戰必勝，被地方視為「福地」，此次徐再次於此設服務處，顯見挑戰連任勢在必得，而鍾東錦也同樣進駐該「福地」，也讓人聯想未來是否有意「更上層樓」，但對此國民黨縣黨部只強調將全力支持黨提名人，未來接棒布局尚言之過早。
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爭取連任的國民黨立委徐志榮今早與苗栗議長鍾東錦成立聯合服務處。（記者鄭名翔攝）
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徐志榮（右）今獲國民黨提名參選苗栗山線立委，縣長徐耀昌（中）表達力挺，而外界也揣測議長鍾東錦（左）未來有意更上層樓。（記者鄭名翔攝）
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