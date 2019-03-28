酒駕最重處死刑？ 蔡碧仲：尊重行政院最終審訂版

2019-03-28 10:17

〔記者謝君臨／台北報導〕為遏止酒駕猖獗，立法院院會日前已三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，全面提高酒駕行政罰則，至於酒駕刑責，立院司法及法制委員會今併案審查立委所提出的29案；對於目前尚未函送立院審查的行政院版本，就是否刪除死刑有疑議；法務部政務次長蔡碧仲表示，尊重政院最終審訂版本。

立院司委會今併案審查「刑法第185條之3條文修正草案」，邀請法務部次長蔡碧仲、司法院副秘署長葉麗霞等官員報告並備質詢。

蔡碧仲於會前受訪時，媒體詢問政院版是否刪除死刑，蔡表示，今天行政院院會會審議、決定，院會會後也會說明，法務部原先送出去的版本是有死刑，前提是要有酒駕前科、再犯，也就是曾受酒駕判決或緩起訴處分確定。

不過，經政院審議，邀請專家學者討論，認為應尊重兩公約規定，我們尊重政院最終審訂版，針對將來政院審議的確定版本，很快有答案，我們不能僭越。

針對國民黨立委呂玉玲提案，酒駕最低刑度應為1年以上，但蔡碧仲認為，此舉恐造成酒駕者均須入監服刑，據統計，每年有逾5萬5千件酒駕刑案，若被告全入監，勢必造成監所收容與管理過度負擔。

對於刪除「致不能安全駕駛」文字，法務部指出，目前吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥等，如無不能安全駕駛，適用道交條例，刪除文字有架空行政管制之虞，並大幅放寬本罪構成要件，使未達不能安全駕駛的行為仍以刑罰論處，是否適宜，容有再酌必要。

現行刑法第185條之3規定，駕駛動力交通工具若酒測值達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，及服用毒品、麻醉藥品等致不能安全駕駛，處2年以下徒刑，得併科20萬元以下罰金；因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

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