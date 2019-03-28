政院擬嚴罰酒駕！傳情節重大傾向可依殺人罪判死

2019-03-28 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕頻傳，行政院會明天將討論提高刑罰的修正草案，原本傳出政院高層傾向酒駕累犯致死最重可處無期徒刑。今媒體報導，酒駕致人於死，如果情節重大，有故意殺人事實，修法傾向依刑法殺人罪規定論處，最重仍可處死刑。

法務部的刑法修正草案新增酒駕再犯致死，最重可處死刑。但政院跨部會討論時，認為有違比例原則，且與聯合國兩公約精神不符；據悉，政院高層傾向刪除死刑，維持10年以上、無期徒刑的刑責。

《中央社》報導，黨政人士指出，針對酒駕累犯，輿論要求重罰聲浪極大，但法學界擔憂如此將違反聯合國兩公約與比例原則，因此傾向將酒駕累犯致死最重刑罰改為無期徒刑。黨政人士還說，政院多次跨部會議研商過程中，認為酒駕不應只考量犯罪次數，還應該考量情節輕重，所以修法傾向酒駕致人於死，如果情節重大者，無論是否為累犯，有故意殺人事實，依刑法殺人罪規定最重可判死刑。

現行酒駕致死處3到10年、致重傷則是1到7年；修正案區分為初犯致死5到12年、致重傷3到10年；再犯則是不論前案有無造成傷亡，只要致死，就處10年、無期徒刑或死刑，致重傷則是5到12年。立法院司法及法制委員會28日將審查該修正案。

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