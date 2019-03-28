菲國簽7200億僅拿4％ 網疑：韓國瑜52億訂單能拿多少？

2019-03-28 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜22日起出訪香港、澳門、深圳及廈門，宣稱已獲逾52億元「訂單」，不過有粉專警示，把MOU當訂單，會害到不知情的民眾；日前也有網友貼出外媒相關文章，表示菲律賓過去幾年和中國簽了7200億台幣的MOU，但實際上只收到300億元，達成率僅4%。

MOU中文為合作備忘錄，是一種表達意向的基礎文件，對於要談合作或投資，在初期階段所簽訂的國際契約，通常只有原則性宣示，除非在內容有特別約束規範，否則在法律上不具效力。

日前一名網友在PTT發文貼出外媒文章，表示中國承諾菲律賓，給予240億美元（約新台幣7200億元）的投資和援助，結果幾乎沒有實現，從2016年10月到2018年4月，菲律賓最後只獲得了約10億美元（約新台幣300億元）的投資，實際上達成率僅4%。

高雄市長韓國瑜率團出訪香港、澳門、深圳、廈門，預計明天返國，他昨天在廈門接受媒體採訪時指出，出訪期間總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，總額達新台幣52億元，成果相當豐碩，不過不少社群網站也就簽MOU議題展開熱議。

有網友表達疑慮，「看得到、聽得到，就是賺不到」、「跟中國簽，即使是正式訂單，都有可能沒下落」、「就是一種害慘農民的惡質手法」、「那些MOU簽了什麼，究竟能不能賺到那些錢還不知道勒」；也有網友表示「有總比沒有好」、「還是有部分合約是有保障的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/