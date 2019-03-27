韓國瑜訪中簽52億「訂單」？只是堵藍：把MOU當訂單是想搞垮農民

2019-03-27 08:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜率團出訪中國，至昨天為止累計簽下52億元訂單；臉書粉專只是堵藍發出警示，把MOU當訂單才是想搞垮農民，這樣會害到不知情的農民狂種，然後產量暴增讓農產品爆跌。

MOU是英文Memorandum of Understanding縮寫，中文解釋為備忘錄、合作備忘錄、瞭解備忘錄、諒解備忘錄，一般是指雙（多）方（國或公司）對彼此該做什麼事有相互的認知，是一種表達意向的基礎文件，對於要談合作或投資，在初期階段所簽訂的國際契約， 通常只有原則性宣示，包括資訊交流、資訊保密、金融檢查、持續聯繫等合作事項，在法律上不具效力。除非在內容有特別約束規範。

高雄市長韓國瑜率團出訪香港、澳門、深圳、廈門，預計明天返國，他昨天在廈門接受媒體採訪時指出，出訪期間總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，總額達新台幣52億元，成果相當豐碩，很感謝這段時間願意採購高雄產品的企業，也希望除銷售農產品外，能推動城市間情感交流，包括體育、文化、青年創業、舉辦城市論壇等。

外界除對韓國瑜訪中、頻與敏感政治機構接觸有不同意見，也對簽約實質內容相當質疑，尤其是MOU的效益？

網友對此也有許多疑慮，「然後產量過盛、賣不出去，又開始怪執政黨」、「就是一種害慘農民的惡質手法」、「那些MOU簽了什麼，什麼就會價格暴跌的，然後中夭含粉帶個風向說都是綠色的錯」、「政客哪管這麼多」、「Cp值最高的手法！」、「政治訂單「何況mou」能讓你賺錢，但也能讓你賠掉更多錢呦！」。

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