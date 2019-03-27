韓國瑜進中聯辦有報備？ 葉匡時：當時回陳明通有可能去

2019-03-27 22:23

〔記者張忠義／高雄報導〕如何利用農業科技連結區域經濟與全球資本，今天在高雄舉辦「亞太雄心智慧農業論壇」，連在大陸參訪的高雄市副市長葉匡時也趕回來參加，他被問到高雄市長韓國瑜這次港澳大陸行去了中聯辦，是否有提前向陸委會主委陳明通報備？葉匡時說，當時陳明通問他會不會去時，他回有這個可能。不過，他隨即說這事等明天韓國瑜回高雄親自對外說明，接著就不肯再回應媒體追問。

陸委會主委陳明通今天上午在立法院對媒體說，韓國瑜此次港澳大陸行，先後與中聯辦官員、中國國台辦主任劉結一會面，他的副手葉匡時並未事先告知韓國瑜要去中聯辦。

陪同韓國瑜出訪港澳大陸的葉匡時，今天下午返台參加在高雄林皇宮所舉辦的「亞太雄心智慧農業論壇」，他會後被媒體追問時說，陳明通曾問他，韓國瑜有沒有這個可能見香港、澳門特首或進中聯辦？葉匡時說，他當時回陳明通說不一定，但也有這個可能。不過，他隨後對記者們說，一切等明天韓國瑜回國對外說明，接著就不再再回應媒體的追問。

由玉山科技協會舉辦「亞太雄心智慧農業論壇」，邀集台灣與深圳、新加坡、以色列等的產、官、學界人士與企業代表，共同探討「如何利用農業科技連結區域經濟與全球資本」，就是要翻轉南台灣，把農業優勢變智慧商機，打造海外智慧農業生態系。

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