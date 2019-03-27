NCC開罰中天 葉毓蘭怒轟：準備迎接韓粉的海量檢舉吧！

2019-03-27 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天（27日）共計對中天新聞開出100萬元罰單，警察大學退休教授葉毓蘭對此怒轟「不可思議大驚奇」！她質疑，「台灣的新聞自由就為了選舉，因為韓國瑜的崛起對蔡英文構成威脅，就要用這樣殺雞儆猴的方式處理」？最後更以Hashtag標記「NCC準備要迎接韓粉的海量檢舉吧」！

NCC認為中天新聞違反衛廣法43條規定，損害觀眾權益、營運不當，今日對中天新聞2則新聞共計開罰100萬元。對此，葉毓蘭認為，應該讓市場機制決定台灣媒體環境，她指出，中天新聞挺韓國瑜不遺餘力，讓許多海外台胞能夠透過中天、中時掌握韓國瑜的動態，這樣的結果也反映在收視率上，讓其他新聞台播報韓國瑜的內容比例也跟著提高，「不信，請NCC一併做個調查吧」！

葉毓蘭指出，曾經在一些節目中，聽到很多令人瞠目結舌的奇怪論點，但她認為青菜蘿蔔各取所需，「我也不會去NCC檢舉，因為這是屬於新聞自由與言論自由的範疇，損及法益的對象自行提告即可」。

葉毓蘭表示，台灣在新出爐的《2019世界自由度報告》中連續第二年拿了93分高分，亞洲第2，全球第26；今天NCC對中天懲處，令人擔憂，她還是相信，「自由只有在民主政治的環境下才有可能，包括政府對其人民負責、實行法治、言論自由、結社自由、信仰自由，以及保障少數民族以及婦女的權益。」

相關新聞被轉至PTT後，網友紛紛噓文說，「台灣太過自由」、「言論自由跟造謠都分不清楚？」「裝睡的人叫不醒」、「這群主張統一的現在倒是開始重視言論自由了？」「他有沒有搞清楚狀況」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/