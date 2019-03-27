拒看中天新聞！楊翠老公在麵店「啪一聲」轉台

2019-03-27 13:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕受夠小吃台、自助餐店只播特定新聞頻道，台大、政大學生發起拒看中天新聞台運動，促轉會代理主委楊翠也在臉書發文分享，他老公魏貽君在花蓮麵店吃麵，看到電視又在播「某天」新聞台，就走到前面「啪一聲」轉台，讓她覺得「我家老公萬歲！」

楊翠提及，她在花蓮吃晚餐，準備搭車。因為課後還跟學生面談，所以只剩20分鐘可以叫一碗麵來吃，心裡已經很焦慮，胃有點痛起來。走進那小吃店，又是「某天」新聞台，毫無意外的又是「某魚」新聞。

楊翠指出，當下她說「算了，我不吃了，再餓也不吃，我胃更痛了」。正準備站起來，她家老公已經走到電視機前面，「啪一聲」轉台了，並跟店家說「消費者權益」。

楊翠表示，她跟老公說「以我個性，會選擇離開不再走進這家店」。老公回說，是啊，但是你沒有選擇，因為其他店也一樣，都是那兩台，花蓮就是這樣。

對於老公直接將電視轉台行為，楊翠也認為，「我家老公萬歲」，果然她還是太鄉愿，他才是棒棒的。

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