響應拒看《中天》？政大生：學生餐廳電視機「湊巧」故障

2019-03-26 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕台大學生在臉書發起拒看中天投票活動引起迴響，政大學生也傳出跟進，呼籲同學搶回電視遙控器，拒絕再讓校外有心人士故意將頻道硬轉至中天；結果下午就傳出政大學生餐廳電視「湊巧」故障，讓不少學生在臉書社團留言笑稱「被故障了」，或諷刺地高喊「沒有『中夭』我怎麼活呀～～」。

有政大學生表示，常有一名校外人士進到校內，隨後把電視機轉到中天頻道後就離開，此舉令學生相當不滿，甚至有學生與該人士發生爭執，直接將遙控器搶走，並轉台到公視；政大事後解釋，該事件是1名校外人士在上週五的校內餐廳憩賢樓與學生發生爭執，這名校外女士來到餐廳，要求電視轉台看中天新聞，引發在場2到3名學生不滿，衍生「搶遙控器」事件。

由於政大校內餐廳屬外包經營，學生會無權要求校方介入，只能與餐廳協商，電視遙控器能放置在公共區域，讓大家自由轉台；也有不少學生對此自發性的在餐廳注意電視節目播報情形，並回報在臉書社團「NCCU政大學生交流板」上，希望能奪回遙控器自主權。

根據學生下午在臉書社團「NCCU政大學生交流板」上的回報，今日政大學生餐廳的電視「湊巧」故障，公告稱「因訊號源故障，電視暫停使用，不便之處敬請見諒。本產品非公共財產，請勿擅自操作，若有損壞照價賠償」。

對此，學生紛紛留言表示「玉石俱焚」、「也太巧了吧」、「忤逆韓總的下場」、「韓流發威」；此外，也有學生開心表示「沒韓導看了」、「韓流發威！都是你抵制中天害韓總生氣了」、「韓流發威！！！政大學餐電視無預警故障」、「光頭生氣了」、「好想看中天喔」、「沒有中夭我怎麼活呀～～～」、「我要看中天啦」。

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