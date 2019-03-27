捍衛閱聽自由！名咖啡店公告：本店不收看中天TVBS

2019-03-27 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕台中知名咖啡廳「默契咖啡」老闆昨（26）日在臉書發文，並PO出照片，表示在咖啡店門口貼上了寫有「本店不鎖特定新聞頻道」、「本店不收看中天TVBS」標語的海報，希望「捍衛閱聽自由」。老闆也於文中附上該海報格式連結，歡迎有需要者自由取用，並希望藉此行為，讓此議題能擴散出去。

台大日前有學生發起校內餐廳「拒看中天」活動，26日也有政大學生響應，在臉書呼籲同學們一起搶回遙控器。根據本報去年報導，網路有傳言指出，某些店家收受了特定媒體的「收視費」，要求店內只能收看該特定媒體的新聞；也就有網友因此情形，在臉書創立「新聞頻道轉台運動」，希望透過此活動，普查台灣各地小吃店是否有被某集團限定頻道之情形。

默契咖啡老闆表示，老婆聊天時談到小吃店鎖頻的事，想說該做點什麼，就設計出了這個「本店不收看中天TVBS」、「本店不鎖特定新聞頻道」的標語，並在QR-Code條碼上連結了「新聞頻道轉台運動」的粉專連結。

對於有人建議表示，主張閱聽自由是否與「不看中天、TVBS」牴觸，老闆認為，兩個訴求並不衝突，「不鎖頻」是把選擇的自由找回來；「不收看」被買收的媒體，更是避免媒體毒害，出於自保的選擇。所以說這兩個訴求都是捍衛閱聽自由，當然文案語氣還可以斟酌，但沒有本質邏輯上的問題。

老闆表示，希望能透過這個行動，讓此議題擴散，成為一種防禦性的提醒。老闆表示，「我們都知道敵人不會放棄攻勢，但清楚攻勢之所在，築起防禦的陣線，這是在媒體戰上我們必須要有的作為」。

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