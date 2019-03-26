台大學生拒看中天新聞...政大學生也跟進！

2019-03-26 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣大學學生代表日前在臉書發起投票活動，以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，目前有超過4000人投下支持票。另外，政大也傳出學生餐廳電視經常被一名校外人士硬轉到中天，有學生看不下去，上臉書呼籲同學們一起搶回遙控器反制。

台大社科院代表本月22日在臉書「NTU台大學生交流板」建立票選活動，認為學生會應該積極要求校內餐廳，不得播放中天新聞台，活動上線後獲得廣大迴響，不少學生都表示支持。學生代表認為，中天「已嚴重逾越媒體應有的角色」，除了長期為人詬病的偏頗報導之外，近日又傳出「收視費」之疑慮，並指出公平交易委員會已經介入調查。

除了台大，政大也傳出有一名校外人經常進到校內，隨後把電視機轉到中天後就離開，此舉令學生相當不滿，有學生直接從該人士手中搶走遙控器，並轉台到公視。

根據《天下》報導，政大學生鄭少軒直言，每次在學生餐廳看到中天不斷播岀偏頗立場的新聞，都讓他只想埋頭趕快吃一吃，「真的是必須抵制這種電視台，讓它直接消失。」另有學生上臉書呼籲，若不想看中天，可以主動要求轉台，「不要連遙控器都搶輸！競爭力拿出來啊大家！」

不過，政大學生會表示，因校內餐廳屬外包經營，學生會無權要求校方介入，只能與餐廳協商，電視遙控器能放置在公共區域，讓大家自由轉台。

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