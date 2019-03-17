告了！東森女記者開吉中天主播 這些同業記者也力挺

2019-03-17 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕東森女記者與中天記者王又正因卡位採訪引發肢體碰撞，女記者今晚在臉書發文表示，已在公司的協助下對王又正提告，而許多媒體界的同業也紛紛留言表明「我是台視攝影」、「我是Tvbs文字記者」等身分，力挺女記者譴責職場暴力以及性騷擾的行為。

東森女記者今晚8點30分左右在臉書上寫道，「我在公司協助下，已對王又正及杏仁哥提告，盼司法還原真相還我一個公道」同時她也感謝東森工會以及公司，願意跳出來捍衛女性記者在採訪時應有的權益及尊重。

女記者表示，她本人強烈「譴責職場暴力以及性騷擾」，造勢場合應還給候選人及媒體採訪者，讓雙方有一個安全的採訪空間。而對於一些網友們批評及謾罵的聲浪，她「予以尊重，但同時也將保留法律追訴權」。

對此網友們紛紛留言「不管是不是在職場，希望大家都能尊重女性」、「東森加油」、「我以為他們同陣營，勇敢就推」，而也有媒體界的同業表明「我是台視攝影」、「我是Tvbs文字記者」等身分，力挺女記者勇敢提告的行動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/