台大、政大學生拒看中天 他欣慰：自己的台灣自己救

2019-03-26 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕有台大學生在臉書社團發起拒看中天新聞的投票活動，目前至少4000人投下支持票，而政大也傳出學生餐廳電視常被校外人士硬轉到中天，有學生看不下去在臉書呼籲同學們一起「搶回遙控器反制」。對此，中國民運人士王丹表示，他感到非常欣慰，也強調「自己的台灣自己救」。

有台大學生最近以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，在臉書社團「NTU台大學生交流板」發起投票活動，目前有超過4000人投支持票。另外，也傳出政大學生餐廳電視經常被一名校外人士硬轉到中天，學生同樣不滿，在臉書呼籲同學們一起搶回遙控器反制。

對此，王丹在臉書表示「近聞台大、政大學生開始抵制中天，非常欣慰。」他認為，政治，本來就不只是政府的事。很多事情，政府是做不好也不好做的，只能由公民來做，例如對不良媒體的抵制，政府做就有妨礙言論自由之嫌疑，但受眾則有抵制的自由。」

王丹指出，台灣今天處境危急，公民社會是到了再一次挺身而出的時候，「自己的台灣自己救，每一個公民都有責任。」

王丹強調，為了台灣民主，所有人都應當從抵制中天開始，重新關注和介入公共事務。他並怒批，「看到韓國瑜和中天媒體如此囂張，我呼籲台灣社會：到了太陽花再度綻放的時候了！」

另外，他也留言喊話，「請大家響應台大和政大的年輕世代的行動，首先自己拒絕看中天，然後勸說身邊的人不看中天和中國時報，也要積極推動公共場合不播放中天的節目。救台灣，從反中天開始！」

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