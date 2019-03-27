韓國瑜赴中會國台辦 林飛帆籲正視台灣主權危機

2019-03-27 12:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕學運領袖林飛帆今與多個獨派團體在立法院外召開記者會，林飛帆說，高雄市長韓國瑜的狂妄行為，等他回台後，人民勢必會發起抗議行動；林飛帆並向執政黨喊話，呼籲民進黨應展現捍衛台灣主權的決心。

針對高雄市長韓國瑜赴港澳、深圳談農產訂單，卻與中國官員會晤，並提及「強烈支持九二共識」，引發外界賣台質疑。包含經民連、台灣教授協會等多個獨派團體在內的組織，今在立法院外召開「九二共識就是中國統治，和平協議就是併吞統一」記者會，會中對台灣民眾應對韓國瑜出賣台灣主權的行為提出示警。

台大台語文社學生林宥銘說，韓國瑜之所以在去年底勝選，主要是靠中國資金、以親中媒體造神，讓他從小卒變成救世主，如今赴中的參訪行程竟無法讓台灣人民有效監督，他要對韓國瑜公然出賣台灣主權的行為提出最嚴厲的譴責，他並呼籲國會應以實際行動守護台灣主權。

台北大學尋寶社學生郭奕賢也說，韓國瑜赴中狂踩主權紅線的行徑完全失控，他呼籲韓國瑜應儘速對訪中時所引起的風波進行說明，不要糟蹋台灣自由民主憲政秩序，留給台灣年輕人美好的未來。

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