駁憲政空窗期 賴清德用這個美國總統舉例

2019-03-27 12:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，獨派大老辜寬敏今天在記者會上指出，前行政院長賴清德若贏得民進黨總統初選，蔡總統不會有跛腳問題。同一時間前行政院長賴清德也在臉書上指出，近來，有人拋出憲政空窗期的問題，若他能贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中。賴清德也舉1968年美國詹森總統沒有競選連任的例子指出，當時也沒有憲政空窗期的問題。

賴清德指出，台灣民選首長，包括總統、縣市長及鄉鎮市長，法律規定連選得連任一次，即便連任，都會經歷卸任前的一年時間，這不是特殊時期，而是常態。

賴清德說，若他有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中，在此同時，拋開選舉，執政團隊更能心無旁騖，放手施展，穩健推動政務，做得更好。

賴清德也舉1968年美國詹森總統的案例指出，詹森沒有競選連任，亦無憲政空窗期的問題。總統受任期制保障，擁有完整的憲政權力，台灣既有的制度也相當成熟，只要依法行政，各司其職，國家依然會在既定的軌道中前進。

賴清德強調，要對台灣民主制度有信心，更要對台灣人民有信心，初選是誠實的面對政黨困境，透過機制開誠布公闡述理念，讓人民看見希望，如何帶領人民邁向更好的未來，才是最重要的事。

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