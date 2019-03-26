買賴清德新書？蔡英文：書店會送我

2019-03-26 16:47

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡總統今天在馬紹爾與隨團記者茶敘，對於選舉相關問題皆不回應，僅說「回家再談吧」；至於是否會買黨內總統初選對手前行政院長賴清德的新書，蔡總統則說，「我不用買就會有人送我了」。

總統蔡英文「海洋民主之旅」26日抵達馬紹爾，當地時間傍晚與隨團記者茶敘。

賴清德登記民進黨黨內總統初選，正面挑戰尋求連任的蔡總統，賴近日將發表新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」，第一場發表會就訂於蔡總統返國的隔天、29日舉行。

蔡總統與媒體茶敘時，對於黨內初選議題皆不回應，僅說「選舉的事情我們回去再說」、「過幾天就回家了，回家再談吧」。

媒體詢問是否會買賴清德的新書，蔡總統笑說，「如果我不買，書店也會送我，現在書店都會送書給總統看」。

媒體追問，是否願意參加賴清德29日的新書發表會，蔡總統回應「這（問題）就是選舉了」；至於是否不想買賴清德的新書，蔡總統表示，「不是不想買，而是我不用買就會有人送我了」。

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