賴清德臉書發文 「台灣需要WHO」

2019-03-26 14:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣也需要WHO！投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今日在臉書PO文表示，感謝全世界各區域友邦、美國、歐盟等國家，以各種行動聲援，支持台灣參與今年WHA（世界衛生大會）。

賴清德表示，醫療是人權，在他擔任立委任內，曾七度出國走訪21個國家，積極爭取台灣參加WHO（世界衛生組織），多年來，台灣已建立優良的醫療體系與疫病應變機制以守護國人的健康，而台灣提供的對外醫療援助，更是全球衛生體系中不可或缺的貢獻者。

賴清德表示，防疫無國界，身為一位醫師，我深刻了解全球的防疫工作必須透過國家間彼此溝通、討論與合作，才能讓防疫網絡零缺口，台灣有能力，也有意願參與，在全球醫療、防疫及衛生體系中，台灣不能缺席。

賴清德表示，身為國際社會的一份子，我們主張台灣人民有權享有與世界所有人一樣的健康權益，我們要讓世界知道，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。

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