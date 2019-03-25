蔡賴非誰進誰退！鄭運鵬：台灣未來缺一不可

2019-03-25 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德最近投入2020黨內初選，將與總統蔡英文對決，引來各界討論。不過民進黨籍立委鄭運鵬表示，問題其實並非誰進誰退，而是怎麼搭檔合作，「對於台灣未來，她們二位缺一不可。」

鄭運鵬今天在臉書發文，表示蔡英文與賴清德之間，是怎麼搭檔合作的問題，而非誰進誰退的問題。他稱讚蔡英文超級抗壓、賴清德則是堅持理念，兩人都有高度的民主素養及政治理想，因此對於台灣未來，她們二位缺一不可，「就像地方太太們說的：『我們兩個都要:D』~」。

鄭運鵬又說，從去年1124敗選後，整個小英政府和與政黨幾乎是匍匐前進，一邊要回顧自己的缺失，一邊又要摸出該走的路，「蔡英文總統，也絕對是壓力最大的人。」他也強烈感受到，比賽現在才要開始，團隊如何合作整合戰力，是當務之急。

鄭運鵬說，他知道很多朋友憂慮會有分裂的問題，不過他身為民進黨立委、民進黨長期的政策幕僚，如果不幫民進黨現在的局勢思考如何前進，他自認愧對自己長期對台灣的理想。他最後又強調，「現在是怎麼搭檔合作的問題，不是誰進誰退的問題！」

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