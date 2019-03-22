為賴清德槓上謝龍介！ 沈富雄下戰帖賭500份雞排

2019-03-22 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕最近前行政院長賴清德投入2020黨內初選，引來各界討論，不過台南市議員謝龍介認為，賴清德最終會接受蔡賴配。對此前民進黨立委沈富雄則不認同，還下戰帖跟謝龍介對賭500份雞排。

綜合媒體報導，謝龍介昨表示，以他對賴清德的了解，賴不會去選總統，這次突然參加總統初選是企圖邊緣化柯文哲，最後會形成「蔡賴配」，他還以500份雞排賭賴清德最後會接受「蔡賴配」。不過沈富雄今天卻在臉書發文，認為賴會奮戰到底、代表民進黨選總統，他不僅認定謝龍介會輸500份雞排，還願意再對賭500份雞排。

沈富雄又進一步分析外界認為賴清德的參選動機，第一種是「輔選有功、乘勝追擊」，認為賴的目的「滿足個人權力慾」，主張者有謝龍介、黃暐瀚等人。另一種動機則是「輔選辛苦、危機感深」，認為賴目的是「救亡圖存」，他與林濁水都主張此動機，而且認為賴清德還會奮戰到底，不協商、不退選，最後代表民進黨選總統。

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