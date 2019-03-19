指賴清德不會接受協調 林俊憲：賴不會登記完說不要選

2019-03-19 11:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德搶在昨領表登記首日投入民進黨總統初選，迎戰競選連任的總統蔡英文。民進黨初選登記截止後將進行協調，賴子弟兵、民進黨台南立委林俊憲今接受廣播訪問表示，以他對賴清德的了解，賴清德不會接受協調，不會去登記完，然後說不要選，大家就準備走完初選，就讓蔡賴接受民意檢驗。

林俊憲也爆料，蔡英文在得知賴清德參選後，曾邀請賴清德見面，但賴清德認為，都已經決定登記初選，若再去見總統，「豈不是更不禮貌？」因此昨天就直接完成登記。

林俊憲並證實，新系大老利錦祥在賴登記前一日曾南下與賴清德會面，但並非勸退賴清德，只是分析選或不選的利弊，賴清德則回應會嚴肅思考。

至於賴清德登記參選2020，會不會造成黨的分裂？林俊憲認為，初選機制沒有拉很長，稍微聞到火藥味就結束了。他認為，賴的登記對民進黨來說很成功，第一天新聞就看不到高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，成功將大家的注意力回到民進黨身上。

外界認為賴清德立委補選有功才選總統，林俊憲表示，中間的改變轉折應該是賴清德回到台南，聽到基層對民進黨的看法，尤其賴清德很長一段時間沒有公開活動，接觸到很多人，登記參選的想法應該已經有一段時間，加上補選時，賴清德的精神體力都投入，「不會因為一場補選，就決定參選總統」。

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