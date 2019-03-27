初選期程延一週 民進黨中執會今定奪

2019-03-27

〔記者楊淳卉、蘇永耀、謝武雄／綜合報導〕因應蔡英文總統出訪，民進黨總統初選五人協調小組廿三日決議初選期程延後一週，中執會今將討論通過。不過，黨內近日盛傳，為讓小英有更多時間衝刺民調，英系將在今天提案要求初選期程再往後延，甚至要求召開臨時黨代表大會，把期程延到七月，或通過現任優先。

傳挺英派擬提案延到七月

英系立委陳明文昨天受訪時否認要提案延後初選期程，但黨內新系、賴清德陣營及黨中央都掌握相關訊息，部分英系立委也未否認有此規劃，只是延後初選期程影響重大，對小英也未必加分，黨內多不認同。

五人協調小組廿三日決議配合蔡總統出訪，初選期程延後一週，協調日期最晚到四月十二日，政見發表會預計在四月十三日、十四日間進行。若協調未果，初選民調在四月十五到十七日進行，最快四月十七日確定候選人，四月廿四日中執會通過並公告。

針對五人協調小組規劃期程調整，要待今中執會通過才會底定。

針對總統初選期程延後一事，黨內於上週三中常會也有一番討論。據了解，陳明文提出希望延後總統初選時間，但未設定初選截止日期，引起中常委疑慮及討論。黨主席卓榮泰當時表達，此事不宜在中常會決定，當天未做成正式提案，僅共識由五人協調小組討論，再經中執會決議通過。

五人協調小組成員的桃園市長鄭文燦昨表示，民進黨的制度是在進行民調前需要協調尋找整合方案，或尋找最佳方案，這部分還在進行中，蔡賴配只是各種可能方案之一而已。

此外，蔡英文將於廿八日返台，登記初選的前行政院長賴清德訂於廿九日於台北舉辦《用行動帶來希望》新書發表會，由於賴在蔡出訪期間停止公開競選活動，這場新書發表會也被視為賴重啟總統初選造勢。

賴29日將發表新書

蔡總統在馬紹爾時間廿六日與隨團媒體茶敘，對於選舉相關問題皆不回應，僅說「回家再談吧」；至於是否會買賴清德的新書，蔡總統則說，「我不用買就會有人送我了」。蔡稍晚在臉書貼文補充說，她很願意讀其他人寫的書，不管有沒有人送，都不是問題。

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